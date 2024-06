Sgambati, ricordare Matteotti è un dovere per la Uil

"Ricordare Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte è un dovere per le forze del lavoro e per la Uil in particolare. Il suo pensiero riformista e socialista democratico costituisce il "dna" della Uil e oggi, commentando i risultati elettorali, dove al Sud il partito di maggioranza è in assoluto l'astensionismo, il ricordo e la riflessione diventano ancora più significati e preoccupanti. Il voto è un esercizio democratico che va difeso sempre così come la memoria di chi ha combattuto il fascismo in Italia pagando con la vita." È quanto ha dichiarato Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL di Napoli e Campania, nel corso della celebrazione del centenario della morte di Giacomo Matteotti, tenutasi stamattina a Napoli, in via Pessina, col sindaco, Gaetano Manfredi insieme alle confederazioni di Cgil Cisl Uil.



