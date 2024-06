Prefetto di Napoli visita seggio elettorale a Sorrento

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si è recato nel pomeriggio di oggi in visita istituzionale presso il seggio elettorale istituito nella scuola Vittorio Veneto di Sorrento dove ha salutato i componenti delle cinque sezioni, augurando loro buon lavoro. Alla visita era presente il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Successivamente il prefetto di Bari si recherà anche in un seggio elettorale di San Giorgio a Cremano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA