Europee, a Napoli affluenza sotto il 10%

E' stata del 9.31% l'affluenza alle urne per le elezioni europee nella città di Napoli nella prima tranche di votazioni, ossia fino alle 23 quando sono stato chiusi i seggi. In provincia di Napoli, il dato ancora non definitivo è del 10,94%. In Campania, il dato attuale - mancano solo un centinaio di sezioni su oltre cinquemila - è dell'11.72%. Ad Avellino, per le amministrative, alle 23 aveva votato il 22,29% degli aventi diritto (il 24,61% ha invece votato per le Europee).



