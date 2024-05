Tentano di rubare all'interno del pronto soccorso di Battipaglia (Salerno) ma vengono arrestati.

Gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato hanno bloccato due persone per il tentato furto aggravato in concorso commesso all'interno del pronto soccorso del nosocomio battipagliese. I due avevano tentato di danneggiare gli armadietti del personale sanitario per prelevarne il contenuto.





