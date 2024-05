Spacciavano cocaina, in manette due fratelli nel Napoletano

A Licola Mare, frazione di Giugliano (Napoli), due fratelli, Mario e Gennaro Riccio, rispettivamente 21 e 19 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio e di detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno individuato prima Mario Riccio, 21 anni compiuti qualche giorno fa, puteolano. I militari lo osservano in piazza Cristoforo Colombo da una posizione privilegiata, monitorano i suoi movimenti e documentano diversi scambi droga-denaro, segnalando alle pattuglie i clienti con le dosi appena acquistate.

Decidono quindi di intervenire. Riccio prova a fuggire, corre verso la spiaggia e lancia in mare le dosi rimaste invendute ma non riuscirà ad evitare le manette. Poco lontano, i carabinieri troveranno anche la base logistica dove le droga viene confezionata. A presidiare quel casolare abbandonato, e la cocaina da smerciare, il fratello di Riccio, Gennaro, anche lui già noto alle forze dell'ordine. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio, Mario invece di spaccio.

Entrambi sono stati trasferiti al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Sotto sequestro 12 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.





