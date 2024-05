Inedito di Gianni Fiorellino e Andrea Sannino live al 'Maradona'

Duetto inedito per Gianni Fiorellino ed Andrea Sannino che presentano il brano "Chiammame ammore". In uscita sabato primo giugno distribuito da Altafonte, la canzone realizza la prima collaborazione tra i due cantautori napoletani. Sarà eseguita in "prima esecuzione" venerdì sera 31 maggio per gli oltre 14.000 spettatori presenti allo stadio Maradona durante il "cine-concerto" intitolato "Tutto in una notte" che inaugura il "Napoli Città della Musica-Live Festival 2024" promosso dal Comune.

"Io ed Andrea ci conosciamo da oltre 15 anni - sottolinea Gianni Fiorellino - dal nostro incontro al festival di Castrocaro dove lui era in concorso. Da qui nasce la nostra amicizia che adesso diventa occasione di condivisione artistica". Un legame che si rinsalda nella scoperta che i loro figli frequentano la stessa scuola. E così, quasi per caso, durante le sporadiche conversazioni all'uscita in attesa della campanella, nasce l'idea e si gettano i semi del progetto. "Ho sempre apprezzato - aggiunge Andrea Sannino - il modo con cui Gianni Fiorellino esprime la sua visione ed il suo racconto di Napoli. Quando mi ha chiesto di cantare insieme ho accettato con piacere a patto però di realizzare il duetto sulle note e sui versi di un nuovo brano". Nasce così "Chiammame ammore", una melodiosa 'ballad', scritta da Gianni Fiorellino, Melania D'Agostino e Franco Desyre, che offre il tessuto musicale della sua partitura a versi significativi in cui il sentimento d'amore viene esteso alle più svariate accezioni. "Amore per la propria compagna - aggiungono gli artisti - per i propri cari, per un amico e per chiunque abbia l'esigenza vitale di sentirsi amato e, per l'appunto, "chiamato amore" come suggerisce il titolo del brano".

"Tutto in una notte" allo Stadio Maradona, organizzato dal Teatro Troisi con il coordinamento artistico della Leone Produzioni, è anche l'occasione per proiettare in anteprima sul grande schermo il film documentario "Aspettami stanotte" che, con la regia di Luciano Filangieri su un soggetto di Melania D'Agostino e la sceneggiatura di Luca Delgado, sintetizza in circa 90 minuti il percorso umano ed artistico di Fiorellino.





