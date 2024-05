Campi Flegrei, slitta l'esercitazione

Prosegue l'impegno del Servizio nazionale di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei.

Tecnici e operatori sono al lavoro per le verifiche di agibilità degli edifici e per le attività di assistenza alla popolazione.

"In seguito della scossa di magnitudo 4.4 dello scorso 20 maggio - informa il Dipartimento - la necessità di garantire l'assistenza ai cittadini che hanno dovuto lasciare le abitazioni dichiarate inagibili e di ultimare celermente le attività di verifica degli edifici, unita a quella di fornire ai cittadini le corrette informazioni e le indicazioni utili sulle procedure di emergenza, ha reso necessario ripensare l'esercitazione prevista per i prossimi 30 e 31 maggio. Il momento esercitativo diventerà quindi un momento di confronto tra gli Enti e le strutture del Servizio nazionale sulla pianificazione e le procedure di emergenza. La parte più operativa dell'esercitazione, compatibilmente con la gestione dell'attuale emergenza, sarà riprogrammata prima del periodo estivo".



