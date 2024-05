Calcio: Osimhen e Kvaratskhelia nei piani del PSG

Il mercato estivo del PSG è alla ricerca di un sostituto per Kylian Mbappé. L'attacco non è l'unico reparto in cui Luis Enrique chiede rinforzi per ritentare l'assalto alla Champions League, ma riempire il vuoto lasciato dal numero 7 è l'obiettivo primario. Tra i nomi sondati o comunque nella lista dei desideri dei campioni di Francia, secondo Marca, ci sono anche anche quelli di tre giocatori del campionato italiano: i napoletani Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen ed il milanista Rafael Leao, oltre a Marcus Rasfhord e Bernardo Silva. Tutti nomi di punta e, alcuni, più vicini ad altre squadre (o addirittura a restare nella propria) riconosce il giornale. Ma nelle logiche del mercato e di fronte ad una proposta irrinunciabile tutto può succedere.



