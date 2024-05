A Pozzuoli casa protetta dai pitbull ma non 'basta'

I Carabinieri lo avevano 'puntato' e quel movimento di persone sotto casa sua, un 39enne incensurato, aveva alimentato dei sospetti nei militari. A controllare l'abitazione al piano terra di via Pasolini a Pozzuoli c'erano sempre i suoi due pitbull pronti a proteggere la proprietà da qualsiasi intruso.

Si attendeva il momento propizio e ieri sera i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno notato, in via Monteruscello, il 39enne a bordo della propria auto.

L'alt ha permesso la perquisizione e l'uomo è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina pronte per essere vendute. Per i militari tanto è bastato: sono andati nell'abitazione popolare con giardino. I cani da guardia erano legati e mansueti alla vista del padrone, ed è inizata la perquisizione.

Sono stati trovati e sequestrati 1 bilancino di precisone e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente oltre a 120 grammi di sostanza da taglio. Non solo droga però, ma un arsenale. I carabinieri infatti hanno trovato e sequestrato una pistola a tamburo 357 magnum con matricola abrasa e 80 proiettili di diverso calibro tra 7,62, 357 magnum, cartucce a palla e a piombo spezzato.

L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere mentre la pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati.





