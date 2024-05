A Ischia a fuoco rimorchio con elementi ruota panoramica

Un rimorchio di oltre dieci metri di lunghezza è andato a fuoco in un'area di parcheggio ad Ischia Porto. L'incendio è stato poi spento dai vigili del fuoco. Sul rimorchio (arrivato ieri sera sull'isola) erano stati caricati diversi elementi in vetroresina che sarebbero serviti per montare una ruota panoramica nella zona portuale del comune isolano capoluogo ma verso le 6 di stamane sul mezzo sono divampate violente fiamme e poi si è levata una alta colonna di fumo nero.

Sul posto sono arrivati i carabinieri ed i pompieri della caserma di Ischia che, dopo diversi minuti, sono riusciti a domare l'incendio che ha danneggiato anche sei vetture in sosta nelle vicinanze del rimorchio. Sull'episodio indagano gli uomini dell'Arma che stanno già visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza attraverso le quali si potrà stabilire l'origine dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA