Scontro utilitaria-scooter, morto centauro di 19 anni

Un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Castellammare di Stabia, in via Ripuaria, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. La vittima, di Boscoreale, era con un amico in sella a uno scooter, scontratosi per cause in corso di accertamento con una utilitaria, su cui viaggiavano quattro persone rimaste illese. Alla guida dell'auto ci sarebbe stata una 26enne senza patente, che è stata denunciata per omicidio stradale. L'altro giovane a bordo dello scooter è stato portato in ospedale per accertamenti, non in pericolo di vita.

Un 51enne risponderà invece di favoreggiamento personale, per aver dichiarato falsamente di essere alla guida durante lo scontro.

I veicoli sono stati sequestrati, la dinamica dell'incidente è da ricostruire. La salma sarà sottoposta ad autopsia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA