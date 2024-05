Anziano trovato morto, schiacciato dal suo trattore

E' stato trovato morto Pasquale Blancone, il 91enne di Caggiano, in provincia di Salerno, del quale non si avevano notizie dalla mattinata di ieri, sabato 25 maggio. Il corpo senza vita del 91enne è stato rinvenuto in località Bosco, zona collinare del piccolo centro del Tanagro.

Pasquale Blancone é deceduto schiacciato sotto il suo trattore che guidava. I sanitari del 118 ne hanno constato il decesso sul posto. " E' una tragedia - ha dichiarato all'ANSA il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina- che colpisce tutto il nostro paese.

Era conosciuto e stimato da tutti i nostri concittadini.

Ringrazio i soccorritori per il loro impegno profuso nel corso delle ricerche". Alle operazioni di ricerca hanno preso parte i volontari del GOPI Protezione Civile di Caggiano, della Protezione Civile di Polla e Palomonte, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ed i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.



