Anziano scomparso nel Salernitano, in corso le ricerche

Sono in corso le ricerche di un anziano di 91 anni scomparso a Caggiano, in provincia di Salerno.L'uomo è stato visto l'ultima volta in paese nella mattinata di ieri a bordo di un trattore in località Bosco nei pressi della propria abitazione. Alle ricerche prendono parte le squadre dei volontari del GOPI Protezione Civile di Caggiano e della Protezione Civile di Padula e Polla, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Da questa mattina un elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando le colline del piccolo centro del Tanagro, mentre ieri sono stati utilizzati anche dei droni.



