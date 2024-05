Tajani, l'autonomia non parte senza i Lep

"Continueremo a vigilare affinché prima si facciano i Lep e poi ci sia l'applicazione dell'autonomia differenziata. Senza i Lep l'autonomia non parte". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine di un'iniziativa a Napoli della Confsal, rispondendo a una domanda sull'autonomia differenziata, ribadendo la necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire ai cittadini. "Abbiamo sempre detto che l'autonomia deve rappresentare un'opportunità per tutti i cittadini - ha aggiunto - Il cittadino napoletano non è diverso dal cittadino milanese, ha gli stessi diritti e naturalmente gli stessi doveri. Il dibattito poi in Parlamento si farà più in là, ma noi, ripeto, insistiamo affinché l'autonomia differenziata tuteli i diritti dei cittadini del Sud come quelli del Nord, quindi nessun vantaggio per una regione rispetto ad un'altra".





