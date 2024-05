Schlein, Meloni sedicente patriota che spacca l'Italia

"Voglio ringraziare Cgil e le associazioni che con Cgil hanno voluto organizzare questa manifestazione per dire no all'autonomia differenziata di Calderoli e del governo Meloni: non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due l'Italia, con una riforma che fanno senza risorse". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Napoli per la manifestazione promossa dal coordinamento della Via Maestra contro il progetto di autonomia differenziata del Governo.

"A loro - ha aggiunto Schlein - non interessa chiudere, restringere le diseguaglianze territoriali che il Sud ha troppo patito negli anni, noi crediamo che non ci sia riscatto dell'Italia senza riscatto del Sud e dei giovani e delle donne del Sud, ci battiamo per un pieno diritto all'accesso alla sanità pubblica, per il trasporto locale, scuola, lavoro dignitoso, tutte cose che l'autonomia minerebbe alla radice, sarebbe un colpo di grazia alla sanità pubblica che il governo Meloni sta già tagliando, non ci sono cittadini di serie A e serie B".



