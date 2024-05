Landini, 'governare non vuol dire comandare'

"E' un bellissimo segnale. Napoli vuole l'unita del Paese, non la divisione e vuole che al centro tornino i problemi delle persone. Il lavoro che non c'è, che è precario, la sanità pubblica che deve funzionare e soprattutto i diritti e i principi fondamentali della nostra Costituzione che debbono essere applicati". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, al concentramento del corteo de 'La Via Maestra', la cui partenza è prevista da piazza Mancini, a Napoli, fra poco.

"Per noi la via maestra - ha aggiunto Landini - è applicare e attuare i principi e i valori della nostra Costituzione, non è cambiarla come vuole il governo. Per noi bisogna unire il paese non dividerlo, che è già fin troppo diviso. Per noi c'è bisogno di una democrazia che sia partecipata dal basso, non che ci sia una logica di comando di chi governa".

"Governare - ha concluso - non vuol dire comandare, governare vuol dire mediare, vuol dire riconoscere i bisogni delle persone e far partecipare le persone".



