Delmastro, "Tribunale a Ischia? Sarà stabilizzato"

"Stabilizzeremo il tribunale di Ischia in maniera definitiva e in tempi brevissimi rispetto alle previsioni". Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che stamattina ha incontrato gli avvocati napoletani e ischitani facendo il punto della situazione sul paventato rischio di chiusura della sede distaccata sull'isola.

Delmastro, in visita al Consiglio dell'Ordine avvocati di Napoli, è stato accolto dal presidente Carmine Foreste, da alcuni consiglieri, da una rappresentanza del foro isolano (guidato da Alberto Morelli, presidente dell'Assoforense di Ischia) e dai rappresentanti dei distretti giudiziari di Napoli nord e Torre Annunziata.

"Ringrazio il governo per la grande sensibilità mostrata sul tema - ha detto Foreste - ma soprattutto per la celerità con la quale ha affrontato una battaglia che stiamo portando avanti insieme a tanti colleghi. Questa non è una vittoria personale ma di tutta l'avvocatura napoletana e ischitana oltre che di tutto il comparto della giustizia".



