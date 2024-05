Varata a Napoli una nave restaurata per lotta a devianza minori

E' stata varata nei cantieri di Piloda Group, la Nave Scuola Matteo Caracciolini, nell'ambito del progetto sociale "Mestieri del mare" - "Scugnizzi a vela", che nasce dall'accordo tra Marina Militare e Dipartimento della Giustizia Minorile.

L'iniziativa, proprio a Napoli ha trovato la sua prima applicazione con un accordo tra il Centro Giustizia Minorile e il Comando Logistico della Marina Militare, oggi retto dall'Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello.

L'obiettivo dell'iniziativa - viene spiegato - è quello di rendere autonomi e competenti i giovani che partecipano al "Laboratorio i mestieri del mare", ideato per favorire l'integrazione e la formazione dei giovani a rischio di devianza ed emarginazione della Città Metropolitana di Napoli. Tutto attraverso il restauro di imbarcazioni a vela in legno appartenute alla Marina Militare e impiegate come vero e proprio materiale didattico nelle attività di laboratorio.

Nel 2014 è stato acquistato dalla Lega Navale di Ischia, Matteo, uno storico bialbero in legno degli anni '70, in analogia a quanto realizzato nel 1914 nell'iniziativa "da scugnizzi a marinaretti", nel quale l'allora Ministro della Marina fece dono alla città di Napoli della pirocorvetta in legno denominata Nave asilo "Caracciolo" che accoglieva gli scugnizzi per trasformarli in provetti marinai. Nel 2017 Nave Scuola Matteo Caracciolini è stata trasferita dalla Darsena Acton, per impegnativi lavori di restauro, presso Piloda Group, nella quale è stata accolta con grande entusiasmo da tutte le maestranze. Si è creata così una sinergia tra gli operai del gruppo e gli "Scugnizzi" che è andata ben oltre il semplice restauro dell'imbarcazione. Oggi il varo supportato inoltre da Fondazione Grimaldi onlus e Unicredit attraverso il contributo di Carta Etica 2019. Il futuro di Matteo sarà legato alla nascente Delegazione della Lega Navale Italiana di San Giovanni a Teduccio.



