"Troppi fascicoli arretrati e il carcere non è la soluzione"

Al 31 dicembre 2023, i ragazzi, minori e giovani adulti in carico agli uffici dei servizi sociali per i Minorenni, erano 14.245; di questi, circa 6mila in Campania. Lo ha detto il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, a margine della presentazione del primo rapporto sulle condizioni di detenzione dei minori in Campania, presentato dall'associazione Antigone a Castel Capuano a Napoli.

"Parliamo di 6mila persone che in un anno in Campania sono stati fermati, accompagnati dai genitori, messi alla prova, mandati nelle comunità, nelle carceri. Chi si è occupato di loro? Perché non si muove un team, un patto educativo tra varie istituzioni? Perché l'idea di fondo è sempre punire e reprimere un ragazzo che a 14 anni sbaglia? Una società che giudica un minorenne e dopo averlo giudicato, lo mette in carcere è una società malata che sta giudicando se stessa e la propria malattia".

Ciambriello affronta anche il tema dei fascicoli arretrati "In Italia vi sono 29 Tribunali per i Minorenni: a tutti manca il personale e il risultato è l'accumulo di fascicoli a ognuno dei quali corrisponde il destino di un adolescente. Le chiamano pendenze. Ma dietro di esse c'è una famiglia complessa, variegata e disgregata. A Milano sono 12.662 i fascicoli in pendenza, a Roma 8.368, a Napoli 5.531, a Bologna si raggiunge il numero esorbitante di 10.106 pendenze nonostante il numero dei giudici sia quello previsto da pianta organica. Cosa pensiamo che dicano questi numeri per la vita dei minorenni?" Ultima considerazione "In Italia abbiamo 17 carceri per minorenni, 10 sono nel Centro - Sud. Con i numeri in aumento, credo che prima o dopo è intenzione del Dipartimento, del Ministero di Giustizia, del Governo di aprire nuove carceri. Ma questa può essere la risposta a un disagio di una devianza che diventa a volte micro criminalità. Sono in arrivo nuove carceri per minorenni". (ANSA)

