Tesoro di San Gennaro, 23mila euro per i bimbi del Santobono

Il Tesoro di San Gennaro per i bambini del Santobono: la Deputazione della Real Cappella e il Museo del Tesoro hanno aperto eccezionalmente i propri spazi per un evento spettacolo promosso e organizzato dalla S.O.S.

Sostenitori Ospedale Santobono ets con l'obiettivo di contribuire a finanziare il Primo Centro Ustioni Pediatrico Regionale dell'ospedale di Napoli destinato a diventare punto di riferimento per tutto il Sud Italia.

Sono stati raccolti 23.000 euro che andranno a sostenere uno degli 11 progetti realizzati dalla S.O.S. ets per il reparto, e assicurare cure all'avanguardia e le migliori condizioni di degenza ai piccoli pazienti ustionati. I fondi raccolti sono destinati in particolare alla work station dotata di un'importante tecnologia per una camera operatoria all'avanguardia che permetterà ai medici del Santobono di operare affiancati dal supporto integrato, in tele conferenza, dei medici del Centro Ustioni Pediatriche dell'università di Zurigo, partner dell'ospedale per la coltivazione e l'impianto di cute bioingegnerizzata su bambini ustionati gravi. I finanziamenti doteranno il centro anche di arredi tecnici e di una telecamera integrata, di un sistema di sollevamento del paziente, di barelle elettriche, e di una mini sala multimediale per i consulti medici a distanza, di cucina e lavanderia, medicherie all'avanguardia e dell'umanizzazione pittorica di tutti gli ambienti.

Ad accogliere gli ospiti nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro sono state le note del pianoforte di Antonio Fresa (autore anche delle musiche per 'Un Tesoro di audioguida') ospite la polistrumentista Ninon Valder al flauto e bandoneon.

Al galà hanno partecipato chef stellati, maestri pasticceri, fruit designer e bread chef, per una degustazione di 13 piatti ispirati alla storia di San Gennaro, con la collaborazione di numerosi sponsor.



