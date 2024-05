Schillaci, alla sanità campana serve profonda riorganizzazione

"Credo che la sanità in Campania abbia bisogno di una profonda riorganizzazione. Devo dire che la cosa che più mi ha infastidito è il fatto che sono comparsi manifesti che accusavano il Governo di chiudere i pronto soccorsi che sono stati chiusi nel 2019 e questo Governo non c'era". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a una domanda. in occasione dell'assemblea nazionale della Lilt, sullo stato della sanità campana. "C'è chi si sveglia un giorno e da un anno e mezzo racconta una verità diversa da quella che non raccontava. - ha aggiunto - Bisogna guardare soprattutto ai cittadini della Campania e far sì che abbiano una sanità più performante ed evitare i viaggi della speranza. Non è un problema di capitale umano ma di organizzazione che è in capo alle Regioni. Detto questo - ha concluso Schillaci - il Governo non si tira indietro: vogliamo che tutti abbiano la stessa possibilità di cura anche nelle regioni tra virgolette meno fortunate".



