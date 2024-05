Premio Sampaolesi per tesi restauro bambole di San Martino

Eleonora Levrieri, allieva della scuola di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha vinto il Premio Sampaolesi assegnato nell'ambito del convegno "Incontro al Restauro VIII Edizione - Giornata di studi in memoria di Davide Sampaolesi", organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli e l'Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, a cura di Barbara Balbi e Rafaella Bosso. Il Premio Davide Sampaolesi, promosso dai familiari del restauratore prematuramente scomparso segnala la migliore tesi di restauro discussa a Napoli negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. Al centro della ricerca di Levrieri il restauro di alcune bambole del XIX secolo provenienti della Certosa e Museo di San Martino. Relatrici sono le docenti Annamaria Nocera e Giovanna Cassese dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, la commissione è composta da Annunziata D'Alconzo, Palma Maria Recchia; Raffaella Bosso; Laura Giusti; Barbara Balbi e Alessio Cuccaro. La candidata ha recuperato dall'oblio e sottoposto a una rigorosa ricerca storico-culturale e archivistica un complesso di manufatti di interesse demoetnoatropologico, ricostruendone le vicende allestitive all'interno del Museo.

Nella Napoli di fine Ottocento, gettando luce sulle attività filantropiche sostenute dall'alta società cittadina, in particolare sulla pratica delle 'Cucine gratuite' destinate a sfamare i ceti meno abbienti. La produzione minore delle bambole, viene contestualizzata nel quadro dello sviluppo dell'artigianato (anche sacro) e dell'industria della moda a Napoli e si propone un'attribuzione del coordinamento della loro produzione al pittore Giuseppe De Sanctis. L'evento è parte del progetto 'Incontro al Restauro', curato dai funzionari della Soprintendenza con il coordinamento tecnico di Stefano Moscatelli, che dal 2016 vede la sezione storico-artistica della Soprintendenza impegnata in attività finalizzate allo studio e alla divulgazione dei grandi cantieri di restauro napoletani, in partenariato con l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", l'Accademia delle Belle Arti e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".



