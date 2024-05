Eav: sciopero di 4 ore, possibili disagi giovedì 30 maggio

Quattro ore di sciopero: giovedì 30 maggio possibili disagi per gli utenti che si servono dei mezzi gestiti da Eav per i loro spostamenti. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che informa come "per il giorno 30 maggio è stata proclamata un'azione di sciopero aziendale di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13, dall'organizzazione sindacale Orsa".

Questa la motivazione: "Utilizzo improprio degli agenti impiegati sui turni di manovra e sui turni di riserva, problemi nel godimento delle giornate di ferie". L'azienda fa sapere anche che "durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero".

Le informazioni sulle ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime assicurate dopo l'astensione sono presenti sul sito www.eavsrl.it.





