Eav: proseguono interventi alla nuova stazione di Montesanto

Proseguono i lavori previsti dall'originario progetto della stazione di Montesanto e mai realizzati per un contenzioso sorto tra l'impresa e il commissario straordinario L.887/84. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, società subentrata nel 2022 e che ha risolto il contenzioso.

Nello specifico, come informa Eav, proseguono gli interventi alla nuova uscita su vico Montesanto: "Lavori - sottolinea una nota - per collegare la stazione, e precisamente i marciapiedi centrali di arrivo dei treni, con una ulteriore uscita, vico Montesanto, attraverso una galleria dotata di scale mobili che si sviluppa sotto i binari di stazione. In tal modo i viaggiatori interessati potranno più agevolmente raggiungere la stazione della Metro linea 2, oltre che si realizzerà un alleggerimento del cospicuo flusso di uscita su piazza Montesanto".

Prosegue anche l'adeguamento e il completamento degli impianti di stazione: "Sono previsti - spiegano da Eav - interventi di implementazione ed adeguamento degli impianti antincendio, aspirazione fumi e ventilazione alla vigente normativa; centralizzazione della supervisione di tutti gli impianti (antincendio, aspirazione fumi, ventilazione, scale mobili, ascensori) sul banco dell'agente di stazione; installazione di nuovi paracolpi ad assorbimento di energia, conformi alle vigenti normative, in testa ai binari; ripristino ed implementazione impianti di Security (telecamere, monitor, ecc.)". Infine sui nuovi tornelli Eav fa sapere che "è prevista la sostituzione di tutti i tornelli di uscita su piazza Montesanto con un nuovo modello, dotato anche di contapersone, che ne rende più difficile l'utilizzo improprio in ingresso contrastando, di fatto, l'evasione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA