Carceri: Antigone, aumenta presenza dei minorenni

Al 15 gennaio 2024 i ragazzi, minori e giovani adulti, detenuti nei 17 Istituti penali per minorenni dell'Italia erano 496 di cui 13 donne (il 2,6% dei presenti) e 254 stranieri (il 51,2% dei presenti). Al 31 marzo 2024, sono 531 le presenze medie giornaliere in tutti gli Ipm nazionali. Sono alcuni dei dati contenuti nella relazione dell'avv. Marika La Pietra, nel primo rapporto sulle condizioni di detenzione dei minori in Campania (biennio 2022-2023) presentato dall'associazione Antigone a Castel Capuano a Napoli.

Gli Istituti penitenziari minorili della Campania ospitano 63 unità Nisida e 29 Airola, numeri già in crescita - si sottolinea nella relazione - rispetto alla chiusura del 2023 in cui a Nisida si registravano 51 presenze e ad Airola 24. E secondo gli ultimi dati, aggiornati al 15 aprile 2024, sono 554 le unità presenti negli Ipm di cui 21 donne (il 3,8% delle presenze).

Un bilancio ancora più infausto - prosegue la relazione - se si leggono i dati relativi alla posizione giuridica. Al dicembre 2023 le posizioni definitive (con sentenza passata in giudicato) senza ulteriori procedimenti a carico, erano pari a 5 unità su 288 per i minorenni e 23 su 207 per i giovani adulti. Già al 31 marzo 2024 i numeri sono diversi, ciò che resta immutato è l'irrisorio numero di posizioni giuridiche definitive.

Uno sguardo anche all'età. I ragazzi detenuti in Ipm sono in media più giovani che in passato e, prevalentemente, hanno un'età compresa tra 16 e 17 anni. (ANSA)

