Campi Flegrei: Manfredi, a Roma fatto punto molto dettagliato

E' stato fatto un punto "molto dettagliato, attento e si è deciso di andare avanti con tutto quanto previsto dal decreto Campi flegrei". Lo ha detto il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi a Roma - con in sindaci dell'area flegrea - ha incontro il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione degli interventi programmati nella zona dei Campi flegrei che è interessata dalla crisi sismica.

"C'è la disponibilità del Governo di ulteriori risorse per interventi sull'edilizia pubblica - ha ripreso - con priorità sulle scuole". Si è discusso anche di interventi sull'edilizia privata "per studiare interventi a sostegno" partendo da quegli edifici che hanno una maggiore vulnerabilità.

Per gli interventi (le cifre sono già previste nel decreto Campi flegrei con eventuali risorse aggiuntive per gli edifici pubblici) si prevederanno a "valle del completamento delle primi analisi di vulnerabilità" che saranno ultimate entro la fine di giugno. Ci sarà un coordinamento permanente per gestire quanto sarà necessario.



