A Salerno una mostra filatelica dedicata ai Borghi d'Italia

Dal giorni 27 al 31 maggio in programma, presso l ufficio postale di Salerno centro al corso Giuseppe Garibaldi 203, la mostra filatelica dedicata ai Borghi d'Italia.

La mostra sarà un diario di viaggio tra i Borghi più belli d'Italia, partendo dal Nord Ovest passando per il Centro Italia arrivando alle bellezze del Sud con una dedica particolare al borgo salernitano di Atrani.

Per l'evento sono stati realizzati annulli filatelici speciali uno per ogni giorno in mostra.



