'Un'altra vita', un libro su storia di Filomena Lamberti

Sabato prossimo a Boscotrecase l'associazione "La Fenice Vulcanica" assieme al centro "Ti Ascolto" presenta l'evento "Un'altra vita" che prende spunto dal libro corale delle amiche di Spazio donna Salerno e che racconta la storia di Filomena Lamberti, donna coraggio che, dopo anni bui e baratri di disperazione ha saputo rinascere.

Angela Losciale, presidente dell'associazione dice che quella di Filomena è una testimonianza di coraggio, di forza e di libertà.

Una dolorosa ma necessaria condivisione del suo vissuto e della quotidiana battaglia contro la violenza sulle donne che porta in tutta Italia grazie alla testimonianza racchiusa nel libro "un'altra vita.

"Guarda che ti do". Queste le ultime parole che Filomena Lamberti ha sentito pronunciare dall'uomo da cui si voleva separare - il padre dei suoi tre figli - con cui aveva condiviso un matrimonio durato 30 anni e segnato da violenze e maltrattamenti. Una bottiglia di acido solforico che usavano nella pescheria di famiglia per sturare i lavandini e che ha irrimediabilmente marchiato, corroso, sfregiato Filomena. Nel volto, sul collo, sulle braccia, sulle spalle. Dopo l'episodio un lungo calvario fatto di due mesi di ricovero in terapia intensiva e oltre trenta interventi chirurgici.

La brutalità della violenza Filomena Lamberti l'ha vista in faccia, l'ha sentita bruciare sulla sua pelle, un buio calato all'improvviso sulla sua vita, ma in quel buio ha saputo trovare la luce. E rinascere. Diventare una donna libera. Diversa ma finalmente sé stessa Nel corso della serata, nel salottino letterario di Boscotrecase, alla presenza di avocati, psicoterapeuti, Polizia di Stato e sociologi verrà sviscerato lo scottante tema della violenza sule donne sotto il profilo sociale psicologico e legale.



