Statale 7 Bis: lavori conclusi su viadotto, torna normalità

Torna alla normalità la circolazione sulla Statale 7 Bis di Avellino che da lunedì, nel territorio del comune di Atripalda, era regolata dal senso unico alternato in seguito al danneggiamento di una trave di un viadotto causato da un mezzo pesante fuori sagoma. I lavori di ripristino della struttura sono in via di ultimazione. L'Anas fa sapere che nelle prossime ore verranno ultimati i lavori marginali in corrispondenza della trave e rimosso l'impianto semaforico.



