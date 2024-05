Renzi, sui Campi Flegrei non mi è piaciuta frase Musumeci

"Non mi e' piaciuta ieri la frase di Musumeci. Non brillantissimo, diciamo. Tra Musumeci e Lollobrigida fanno a chi le spara piu' forte". Così il leader di Iv Matteo Renzi a margine di una tappa a Pompei del suo tour elettorale, a proposito delle affermazioni del ministro della Protezione civile sui Campi Flegrei. "Perche', sapete, per fare la pace in Europa basta fare una buona cena organizzata bene. E noi che nel programma abbiamo scritto che per fare la pace ci vuole l' esercito europeo, la difesa comune, la diplomazia....Invece, bastava un catering", ha aggiunto riferendosi al ministro dell'Agricoltura.

"Al di la' delle battute, e' fondamentale che la presidente Meloni affronti anche il tema della questione del terremoto e soprattutto metta il silenziatore ad alcuni suoi ministri perche' quando si sente parlare Musumeci la domanda e' 'ma dove l' hanno trovato?'".



