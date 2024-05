Domani a Napoli convegno sullo sport per il sociale

Saranno l'ex attaccante del Napoli campione d'Italia 1986/1987, Bruno Giordano, il campione olimpico di Sidney 2000, Pino Maddaloni, il presidente nazionale dell'USSI, Gianfranco Coppola e don Patrizio Coppola, padre joystick, gli ospiti della 3^ edizione della settimana dello sport cominciata lunedì scorso e che si concluderà sabato 25 maggio 2024 nel parcheggio antistante la casa comunale con la "Festa dello Sport" organizzata dal Comune di Saviano con la Consulta cittadina dello Sport, il patrocinio del Coni Campania e la partecipazione di varie specialità della Polizia di Stato, Questura di Napoli. Nel corso della mattinata si esibiranno gli atleti delle associazioni sportive del territorio delle varie discipline (Calcio, Basket, Atletica, Judo, Pankration, Ciclismo, Muay Thay Boxing). Domani, venerdì 24 maggio, nell'aula consiliare si terrà il convegno "lo sport per il sociale" con la partecipazione dell'ex attaccante del Napoli campione d'Italia 1986/1987 Bruno Giordano; il presidente nazionale dell'USSI, Gianfranco Coppola; don Patrizio Coppola, padre Joystick; Antonella Ambrosino, responsabile dell'associazione "Insieme si può" e il presidente regionale dell'ente di promozione sportiva Csen Emiliano Ambrosino.

Sabato 25 maggio, l'olimpionico di Sidney Pino Maddaloni della sezione judo delle Fiamme Oro illustrerà le attività delle Fiamme Oro in campo nazionale ed internazionale e parlerà con i giovani atleti e i ragazzi delle scuole dell'importanza dello sport non solo a livello agonistico. Alla festa parteciperanno alcune specialità della Polizia di Stato (Cinofili, Scientifica, Fiamme Oro e Stradale.



