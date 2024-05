Disegni degli alunni per abbellire una strada di Torre del Greco

Quindici disegni degli studenti che riportano altrettanti scorci della città per adornare gli stalli posti nella principale strada cittadina.

L'idea è dell'amministrazione comunale di Torre del Greco, che per questo motivo ha promosso il concorso "Le bellezze del territorio", la cui cerimonia di premiazione si è svolta all'hotel Poseidon. Nei saloni della struttura alberghiera di via Monsignor Michele Sasso sono state invitate le delegazioni di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che hanno aderito al progetto, volto alla ""realizzazione - come è scritto nel bando - di elaborati pittorici che raccontino le bellezze del territorio cittadino, da riprodurre in versione digitale sui pannelli rigidi collocati nelle strutture site in via Roma".

Questi gli istituti premiati: per la scuola dell'infanzia De Nicola-Sasso; per la primaria Don Milani, Don Bosco-D'Assisi e Sauro-Morelli; per la secondaria di primo grado Angioletti, Leopardi, Mazza-Colamarino, Falcone-Scauda e De Nicola-Sasso; per le superiori De Bottis e Pantaleo. "I ragazzi rappresentano la nostra grande bellezza - le parole del sindaco Luigi Mennella - e ogni volta che l'assessore e l'ufficio promuovono iniziative rivolte in particolare agli alunni, posso constatare quando sia importante il lavoro quotidiano che compiono dirigenti scolastici e docenti". "Siamo contenti del riscontro che ha ottenuto l'iniziativa - ha aggiunto l'assessore Sorrentino - e che permetterà ai ragazzi di poter vedere le loro opere esposte nei pannelli posti a via Roma. Siamo certi che anche per loro sarà una sensazione particolare".





