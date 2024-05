Da Odcec Nola concorso per impiegato amministrativo contabile

L'Odcec Nola per la prima volta dopo 30 anni bandisce un concorso per un impiegato amministrativo/contabile. C'é tempo fino al 5 giugno per partecipare al concorso indetto dal Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola per la ricerca di una figura di "Impiegato amministrativo/contabile".

Il Consiglio ha approvato il Bando per il reclutamento mediante concorso pubblico di un'unità lavorativa ascritto all'area Assistenti del C.C.N.L. del 9 maggio 2022, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per 18 ore settimanali.

"Per la prima volta dopo trenta anni il nostro Ordine indice un concorso per assumere un dipendente. Tale procedura assicurare la massima partecipazione e trasparenza", dichiara il presidente Odcec Nola Felice Rainone. Il bando è stato pubblicato su "inPA Portale del Reclutamento", attraverso il quale dovranno essere inviate le domande di partecipazione. - Link di collegamento al Bando (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/? concorso_id=9226ab3088ff44a4bd2f51d11d3cd8d5) La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il giorno 05.06.2024.

Il Bando è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Odcec di Nola (https://www.odcec-nola.it/bandi-di-concorso/) nella sezione Bandi e concorsi.



