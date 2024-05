Cittadella Giudiziaria di Salerno, interdittive per 4 società

Non avrebbero adottato e, comunque, efficacemente attuato, tutte le procedure necessarie per impedire la fornitura - e quindi anche l'impiego - di beni di tipologia diversa da quella indicata nel contratto d'appalto pubblico.

E' quanto la Procura di Salerno contesta a quattro società del settore costruzioni di edifici residenziali e dell'installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, a cui i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno e i poliziotti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato hanno notificato un'interdittiva di contrattare con la pubblica amministrazione della durata di un anno.

Due società fanno parte del raggruppamento temporaneo di impresa che si è aggiudicato l'appalto per i nuovi uffici della cittadella giudiziaria di Salerno.

Le ditte destinatarie delle misure cautelari emesse dal gip sono la "Costruzione Barozzi spa", la "Passarelli spa", la "Euroascensori Service srl", e l' "Hacca Impianti srl".



