"Oggi a Bellona ho onorato la memoria dei 54 italiani trucidati dai nazisti il 7 ottobre 1943". Lo scrive su X il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che si è recato al mausoleo ossario dei 54 martiri caduti nel Comune del Casertano.

L'eccidio avvenne per rappresaglia, dopo che un giovane del luogo, per difendere la sorella e la cugina che due militari tedeschi stavano per violentare, ne uccise uno e ferì l'altro con una bomba a mano.



