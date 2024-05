SaxophonEvent, 250 sassofonisti invadono Napoli

I sassofoni invadono Napoli, dal Centro Storico al cortile del Palazzo Reale. Venerdì 24 e sabato 25 maggio la città si prepara a vivere un'esperienza musicale inedita: oltre 250 sassofonisti, giunti da ogni angolo del mondo, si riuniranno al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella. L'iniziativa è della Fondazione Giuseppe De Matola, fondata da Ann Pizzorusso in memoria del suo compagno, il sassofonista napoletano di rock'n roll Giuseppe De Matola. Con lei motore dell'evento è Francesco Salime, sassofonista classico di fama internazionale che insegna da 35 anni nel Conservatorio napoletano ed ha riunito musicisti di fama, ex allievi e corsisti. 'SaxophonEvent' si snoderà in due giorni di eventi gratuiti: al via alle ore 16.00 con Alessandro Malagnino, tra i più rinomati sassofonisti a livello mondiale, che riceverà una onorificenza, insieme saranno assegnate anche le annuali cinque borse di studio. Sabato 25 maggio, al Conservatorio, ore 9.00, esibizioni di 14 orchestre; alle ore 12.00 conferenza sui sassofoni d'epoca di Luciano Inguaggio; alle ore 16.00 concerto di Malagnino. A seguire, passeggiata musicale che coinvolgerà più di 250 sassofonisti, il più grande ensamble realizzato in Italia, ognuno con indosso la maglietta gialla simbolo della due giorni. partenza dal Centro Storico per approdare nel cortile del Palazzo Reale, per il concerto conclusivo del 'SaxophonEvent' . Quest'anno il sostegno all'evento darà la possibilità alla Fondazione di creare un centro studi per il sassofono a Napoli.



