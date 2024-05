Incidente stradale nel Napoletano, muore guardia giurata

Una guardia giurata di 53 anni è morta in un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri a Casoria. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria intervenuti in via Giovanni Pascoli (angolo via Bellini), un'auto guidata da un 68enne di Napoli si sarebbe scontrata contro una moto di un istituto di vigilanza. Il centauro è stato portato all'Ospedale del Mare dove è morto.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, entrambi in regola con documenti di circolazione. Dinamica ancora da chiarire.

Indagini in corso.



