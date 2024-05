Bengalesi rapinati a Napoli, presi altri 4 componenti la banda

Avrebbero fatto parte del gruppo di extracomunitari che a Napoli, la sera del 17 novembre 2023, hanno rapinato due bengalesi di 17 anni: quattro giovani (due tunisini e un egiziano di 17 anni, e un tunisino diciottenne) sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nell'ambito delle indagini subito dopo il colpo, messo a segno dalla banda in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nei pressi dei Giardini del Molosiglio. Alle vittime, prese a calci e pugni, vennero sottratti i cellulari e 50 euro.

I primi due componenti del gruppo di giovanissimi sono stati individuati dalla Polizia di Stato all'inizio del mese di maggio: si tratta di un 20enne e di un 18enne, entrambi tunisini.

Ad incastrare i ragazzi sono state le immagini del sistemi di videosorveglianza della zona e anche i video registrati dalle telecamere presenti sui tram usati dai rapinatori per arrivare sul luogo della rapina.

La Squadra Mobile, la Procura di Napoli e la Procura per i Minorenni contestano il reato di concorso in rapina pluriaggravata.

A tutti gli indagati l'accusa è stata notificata dalla Polizia di Stato nelle strutture detentive dove si trovano a causa di altri procedimenti penali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA