Carfora, per sviluppo Pmi regole di mercato uguali per tutti

"Le principali sfide per le PMI campane includono la concorrenza del mercato globalizzato e la concorrenza sleale con distorsione di mercato, che produce effetti di dumping sui prezzi di cessione a danno delle aziende italiane. Queste minacce devono essere contrastate per garantire regole di mercato uguali per tutti, assicurando il giusto profitto aziendale. In tal modo, si eviteranno la sofferenza e l'incaglio dei crediti, sia con il fisco che, di conseguenza, con i crediti bancari. Questi ultimi, a causa del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, finiscono quasi sempre per il rientro degli affidamenti e con la stretta creditizia, portando alla sicura morte civile delle imprese. Il benessere delle imprese contribuisce alla distribuzione di reddito nelle comunità, crea occupazione e diventa benessere sociale." Lo ha detto Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion nel corso della conferenza su Strategie e Proposte per lo Sviluppo Economico e Imprenditoriale in Campania.

"La conferenza - ha concluso Luigi Carfora - ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione di proposte concrete per affrontare le criticità e favorire lo sviluppo economico e occupazionale della Campania e delle sue aree interne. Un dialogo aperto tra istituzioni, imprese e università per individuare soluzioni efficaci da intraprendere.

Ai lavori, moderati da Brunella Cimadomo, hanno preso parte Fabio Ramaioli, Direttore Generale di Confimi Industria nazionale; , Gianluca Cantalamessa, Senatore componente della 9ª Commissione; Marco Cerreto, Deputato, Deputato componente della 13ª Commissione; Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione Amministrativa e Turismo della Regione Campania; Francesco Eriberto d'Ippolito, Direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; Alfonso Maria Cecere, Docente di istituzioni di diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; Rosario Napolano. Dirigente Banca Patrimoni Sella, responsabile commerciale crediti area centro sud; Domenico Galia, Presidente nazionale di Confimi Industria Digitale e Consigliere delegato di Confimi Industria nazionale alla Transizione 4.0 e agli Affari Europei; Francesco Barbato, Sindaco di Camposano; e Raffaele Ambrosino, Assessore con deleghe alle Politiche Sociali e Cultura del Comune di Scisciano.



