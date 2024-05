Manfredi, anche con lo sport si riporta la legalità

"È un'iniziativa molto importante perchè anche così si porta legalità". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione del campo di calcio nel quartiere Secondigliano che è stata ristrutturato grazie ad una sottoscrizione promossa dal Fatto quotidiano e al contributo di una ditta di Castellammare di Stabia.

"L'obiettivo è sempre stato quello di restituire alle regole, passo dopo passo, fette di territori", ha proseguito il sindaco.

Prendendo la parola nel corso della cerimonia, Manfredi ha anche ricordato che è stato necessario superare alcuni ostacoli di carattere burocratico per l'utilizzo di fondi privati per un intervento in un bene pubblico. Ostacoli che hanno finito per allungare i tempi, ma nell'ultimo mese c'è stato un sprint finale anche grazie agli 11 operai della ditta incaricata che hanno lavorato senza sosta.

Il Comune sarà accanto all'associazione "Asd Secondigliano" per la manutenzione, ha assicurato il sindaco, che è intervenuto con l'assessore allo Sport Manuela Ferrante, annunciando che potrà essere messa a a disposizione anche un'altra piccola struttura che sorge a poca distanza, al limite del parco pubblico Laudati.

L'amministrazione comunale, ha concluso il sindaco, "è sempre accanto ai cittadini perbene di Napoli, in ogni quartiere, che sono la stragrande maggioranza, qui come altrove".



