Abodi a Castellammare per il varo della nave militare Atlante

La periferia degradata del rione Cmi di Castellammare di Stabia, ma anche quella dell'eccellenza dei canottieri olimpionici formati dallo storico Circolo Nautico Stabia. E la citta' del cantiere navale borbonico, che questa mattina ha varato la nave militare "Atlante". Il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, ha assistito al varo dalla banchina al porto, mescolato tra i cittadini stabiesi assiepati in ogni angolo per gustare lo spettacolo del "battesimo del mare" dell'unità della Marina da 450 milioni di euro.

Abodi è rimasto colpito dalle storiche canoe in legno che hanno segnato la gloria del podio dei mitici fratelli Abbagnale, di Peppiniello Di Capua e di Ciccio Esposito, nove titoli mondiali e primo atleta italiano a cui è stato assegnato il premio Keller, riconoscimento internazionale della Fisa (1996).

Sport e lavoro per il ministro Abodi "insieme concorrono a una buona prospettiva per il futuro, entrambi indispensabili per il benessere collettivo".

Sul dato dei 120mila ragazzi che ogni anno lasciano l'Italia e soprattutto il Sud, Abodi ha rilevato che il dato negativo è nel fatto che si tratta di giovani "che non ritornano" e per i quali il Governo vuole "creare condizioni affinché vadano per formarsi l'esperienza, ma devono poi trovare condizioni per ritornare".

Lo sport, come valore per unire e non dividere "è lo strumento - ha sottolineato il ministro - che deve passare sempre più da dichiarazione di intenti a una pratica sempre più quotidiana, efficace e diffusa, perché tutto lo spettro del disagio sociale che porta a devianze e disuguaglianze lo sport lo può attutire, limitare, contrastare. Compresi gli aspetti della discriminazione in tutte le sue forme, dall'antisemitismo al razzismo".



