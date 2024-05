Metro, completate opere civili al Centro Direzionale

"Metropolitana di Napoli s.p.a ha completato la realizzazione delle opere civili della stazione Centro Direzionale, inizia ora la fase di collaudo che precede la sua piena entrata in esercizio. Riteniamo che i primi treni circoleranno entro la fine del 2024." ha dichiarato Paolo Carbone, presidente di Metropolitana di Napoli s.p.a., nel corso di un sopralluogo nella stazione con il sindaco Manfredi e l'assessore alla Mobilità Cosenza.

"L'estensione della linea 1 prosegue con un'opera dagli spazi ampi e luminosi, progettata per consentire l'interscambio con le altre linee su gomma e su ferro già operanti nell'area. La sua costruzione ha privilegiato l'uso di sistemi non rumorosi e senza produzione di polveri in eccesso nonché l'impiego di moduli in legno premontati di grandi dimensioni, a conferma del profilo responsabile che caratterizza le nostre attività.

Oltre a rappresentare un importante contributo allo sviluppo della mobilità sostenibile in città, la nuova stazione garantirà anche una positiva ricaduta in termini urbanistici: il suo avveniristico impianto architettonico ha arricchito lo skyline del Centro Direzionale di un elemento che si annuncia iconico e che, soprattutto, ne migliorerà la vivibilità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA