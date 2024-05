De Luca, intervento su Bagnoli va fatto con fondi del Governo

"L'intervento su Bagnoli va finanziato con i fondi nazionale e con i fondi di coesione che sono in capo al Governo nazionale e non siano sottratti un miliardo e 200 milioni di euro ai 550 Comuni della Campania". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì aggiungendo che, a suo dire, "al momento di concreto non c'è nulla perchè il grosso del intervento per Bagnoli (per circa 800 milioni di euro) è previsto per il 2028 ed il 2029".

"Non faranno niente perché non hanno un euro. Il minstro Fitto ha detto che avuto un ottimo rapporto con un loro referente a Napoli e 17 presidenti di Regione ma questo è un aggravante perchè mancano le regioni del Sud", ha proseguito De Luca parlando della visita di Fitto a Napoli che è stato accolto dal sindaco Gaetano Manfredi. Per De Luca i fondi che sarebbero destinati alle tre regioni che non hanno sottoscritto l'accordo Fsc ammonterebbero a 18 miliardi di euro.

"Tutti quelli che hanno parlato di Bagnoli lo vogliono fare cose con i soldi della Regione sottraendo ai nostri territori un altro miliardo e 200 milioni. Una cifra che va bloccata e mi sembra un delitto", ha aggiunto dicendo che i fondi previsti non possono essere imputati al Fondo di sviluppo e coesione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA