Coiffure ed estetica, Italia e Napoli protagonisti in Turchia

Sono stati gli italiani a primeggiare nei Campionati Internazionali della Coiffure e dell'Estetica di Antalya, in Turchia, a cui hanno preso parte concorrenti provenienti numerosi Paesi europei e non, come Romania, Turchia, Ucraina, Polonia, Scozia, Perù, Kosovo, Egitto e Kazakhstan.

L'Italia è stata protagonista di questa conquistando i primi: il primo classificato nella categoria "Saloon Look Man" è stato il barbiere partenopeo Carmine De Falco. Nella categoria "Razor Low Fade" a vincere è stato invece il triestino Emanuele Mellone. Per la categoria "Evening Gala" il primo posto è andato alla calabrese di Catanzaro Tina Greco.

La delegazione turca ha premiato i giudici mondiali, Federico Antonelli, Cris Greco, Carmine Riccardi, Antonio Riccardo, Nicola Acella consegnando un riconoscimento come Eccellenze Internazionali nel mondo Barber e Hair Stylist e del Beauty.

Un grande successo è stato ottenuto anche dai make-up artist Antonio Riccardo e Nicola Acella, che hanno presentato la loro tecnica "Made in Italy", particolarmente apprezzata non solo dalle make-up artist presenti, ma anche dal pubblico attento che ha seguito il loro workshop.

In questa edizione è stata introdotta una novità anche nell'ambito maschile, poiché in alcune occasioni l'uomo chiede di valorizzarsi con un po' di trucco.

"Il lavoro costante, l'umiltà ripaga sempre", ha detto il presidente CAT Italia Luigi Bilancio, "proprio per questo ci impegneremo sempre di più per creare e realizzare gli obiettivi dei nostri affiliati e operatori del settore".



