Spaccio 24 ore su 24, arrestato pusher nel Napoletano

74 dosi di crack, 10 di hashish e 6 di cocaina: aveva tutto questo un pusher arrestato dai carabinieri a Castello di Cisterna. Un servizio di spaccio, il suo, attivo 24 ore su 24.

I carabinieri della sezione operativa sono partiti da via Silvio Pellico: una piccola corte circondata da palazzine e villette indipendenti. Qualcuno ha segnalato ai militari uno via vai in una di quelle case, strano per una zona isolata e lontana dal traffico cittadino. Notte e giorno qualcuno fermava l'auto, raggiungeva quel caseggiato e dopo pochi secondi si allontanava.

E così sono scattate le indagini e gli appostamenti. Un carabinieri si è infilato nel portone e si è finto cliente. La trappola e le manette sono scattate poco dopo.

Domenico Cerrato, 59enne del posto, risponderà di spaccio di stupefacenti.

In casa oltre alla droga, trovati 620 euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento. Il 59enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.



