Teatro Nazionale di Napoli, Andò riconfermato all'unanimità

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale presieduto da Luciano Cannito si è deliberata all'unanimità la riconferma dell'incarico di direttore artistico a Roberto Andò per il quinquennio 2025 - 2029. L'intero CdA - composto dal presidente Luciano Cannito, per il ministero della Cultura, da Emilio Di Marzio per la Regione Campania, da Evelina Christillin e Roberto D'Avascio per il Comune di Napoli, da Stefania Brancaccio per la Città Metropolitana, si è mostrato compatto e unito nell'importante decisione di conferma dell'incarico al direttore uscente Roberto Andò. "Il Teatro di Napoli - Teatro Nazionale - dichiara Cannito - oggi si conferma come uno dei Teatri più virtuosi d'Italia dal punto di vista amministrativo, gestionale e artistico e prosegue il suo cammino nel solco dell'unanimità, dell'armonia generale e progettuale avviata con autorevolezza da Roberto Andò nel 2019".

In una nota diffusa dal teatro si aggiunge che nella nella seduta odierna i membri del CdA invitano il direttore Roberto Andò a ripristinare l'organo del Comitato Artistico presente nello Statuto del Teatro, al fine di rafforzare il dialogo con personalità del mondo teatrale e culturale del territorio.

"Sono molto grato al Cda che mi ha rinnovato all'unanimità l'incarico di direzione del Teatro Nazionale e felice di proseguire il lavoro iniziato in uno dei Teatri più importanti d'Italia, luogo dove confluisce tutta la straordinaria cultura e sensibilità di Napoli e dei napoletani", il commento di Andò.





