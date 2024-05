Studenti in corteo a Napoli per ricordare l'esodo palestinese

Circa seicento studenti stanno attraversando in corteo le strade di Napoli esprimendo solidarietà alla Palestina e per ricordare i 78 anni della Nakba, ovvero l'esodo palestinese del 1948.

Gli studenti, con striscioni e cartelloni, sono partiti da Porta di Massa e si stanno dirigendo verso il Consolato degli Usa in piazza della Repubblica, che è protetto da uno schieramento di forze dell'ordine. Il corteo si sta svolgendo in maniera tranquilla. Gli studenti chiedono, tra l'altro, l'immediata sospensione degli accordi di ricerca tra gli atenei italiani e quelli israeliani.



