KamAak, ritorno discografico con singolo "Sloth Dance in Seoul"

Si intitola "Sloth Dance in Seoul" il ritorno discografico del duo KamAak formato dalla violinista Stella Manfredi e dal bassista e producer Luigi Castiello. Il brano, accompagnato dal un videoclip della regista Anna Castiello, ha come tema uno dei sette vizi capitali: l'accidia.

Slot Dance in Seoul anticipa il nuovo album, prodotto artisticamente da Peppe Folliero (Daddy's Groove), che la band pubblicherà a giugno per la label napoletana Full Heads records, prodotto dalla Graf srl, e sono tutti ispirati dai "sette vizi capitali" che ne fanno quindi un concept.

I KamAak presenteranno i brani nuovi con uno showcase 25 maggio nella Sala Polifunzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli in occasione della rassegna culturale "Maggio dei Monumenti 2024 - Le Acque di Napoli" giunta alla 30esima edizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA