Il Sorrento (Serie C) chiede di giocare a Potenza nel 24-25

Il Sorrento ha chiesto al Potenza Calcio la disponibilità ad essere nuovamente ospitato, per le gare interne della prossima stagione del campionato di Serie C, nello stadio "Viviani" del capoluogo lucano. Lo si è appreso oggi, a Potenza, dopo l'incontro che il presidente del club campano, Giuseppe Cappiello, accompagnato dal direttore generale Benito Starace, ha avuto con il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, alla presenza dell'amministratore delegato del Potenza, Nicola Macchia.

"Abbiamo verificato la fattibilità dell'operazione - ha detto all'ANSA Cappiello - e ci teniamo particolarmente a ritornare qui perché questa comunità e la società calcistica ci hanno fatto sentire a casa. Noi stiamo lavorando in maniera convinta per tornare a casa nostra e per ultimare i lavori nel nostro impianto - ha concluso - per cui ci siamo più concentrati su questo aspetto e non sul chiedere disponibilità nella nostra regione". Il Sorrento ha già disputato tutte le gare interne dell'intera stagione scorsa a Potenza, per via dell'indisponibilità del proprio impianto di gioco, lo stadio "Italia", dove sono in corso lavori di adeguamento agli standard del calcio professionistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA