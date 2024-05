Il prefetto di Napoli, più giornate nel segno della legalità

"Bisogna annoverare tra le scelte educative quella di fare più giornate nel segno della legalità e dell'educazione. Gli adolescenti vanno accompagnati in questo percorso e gli adulti hanno questa responsabilità". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari al convegno contro il bullismo 'Uso le mani per farti rialzare' in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli) che ha visto protagoniste le classi terze della scuola secondaria di I grado Dorso - don Milani e ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale "Fa bene il sindaco e il dirigente scolastico, gli insegnanti perché oggi questa giornata resta davvero un punto fermo da cui partire e da cui rinnovare ulteriori giornate. L' educazione, come dicono i latini educere, ovvero tirare fuori, significa la possibilità di dare agli adolescenti modelli cui attenersi. Perché quando ci sono modelli comportamentali nel segno della legalità, saranno uomini e donne responsabili di legalità anche nella propria vita".



